Опустошающих частные дома злоумышленников задержала тюменская полиция

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Преступную группу, промышлявшую кражами из частных домов, задержали тюменские полицейские. Она состояла из трех мужчин, сообщает региональное управление МВД России.

Ранее в тюменскую полицию поступил ряд заявлений от граждан, которые стали жертвой краж из домов. Правоохранители установили, что все кражи совершены одними и теми же людьми. Подозреваемые задержаны.

"В преступную группу входили три тюменца – один 1991 и двое 2000 годов рождения. Действовали злоумышленники без определенного плана. Они брали в аренду автомобиль и ехали в один из поселков Тюменского района. Здесь спонтанно выбирали дом. Убедившись, что внутри никого нет, они выставляли окно и проникали внутрь. Забирали преимущественно бытовую технику и металлические предметы. Похищенное сдавали в комиссионные магазины и пункты приема металлолома. Вырученные деньги делили между собой и тратили на личные нужды", – рассказали в пресс-службе полиции.

На данный момент известно, что злоумышленники причастны к трем кражам, совершенным в период с 6 по 15 апреля. В одном из эпизодов ущерб причиненный потерпевшему превысил полтора миллиона рублей. Общая сумма устанавливается.

Возбуждено уголовное дело.