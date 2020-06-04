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Заводоуковцы готовятся отметить юбилеи города и района

Общество, 18:39 04 июня 2020

"Я люблю Заводоуковск" во ВКонтакте | Фото: "Я люблю Заводоуковск" во ВКонтакте

Подготовка к празднованию 60-летия города и 55-летия района проходит в Заводоуковском городском округе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В связи с режимом повышенное готовности массовые мероприятия, запланированные на конец июня, перенесены на более поздний срок, дата будет уточняться.

Рабочая группа разработала положения разных конкурсов. Поучаствовать в них могут все заводоуковцы, а начать подготовку можно уже сегодня. На центральной площади пройдут традиционный конкурс детских колясок "Наш карапуз" и конкурс среди девочек "Юная горожанка". Приглашают к участию фестивали "Мой город, мой двор, моя улица" и семейного творчества "Семь-Я".

В честь знаменательных дат специалисты Заводоуковского культурно-досугового центра в социальной сети ВКонтакте создали сообщество "Я люблю Заводоуковск". В нем также организованы семь конкурсов для всех желающих: конкурс фотографий юных жителей городского округа "Пупс-ZAVOD", на лучшую поделку "Город будущего", для мальчиков "Юный гражданин", для людей пожилого возраста "Письмо из прошлого", для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья "Город неограниченных возможностей", конкурс рисунков "Люблю тебя, мой край родной" и конкурс-акция "#ДетиНаТабурете или мы ищем таланты".

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# День города , Заводоуковский городской округ , праздники

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