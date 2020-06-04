Капитальный ремонт лыжного центра ведут в Упоровском районе

| Фото: Упоровская ДЮСШ | Фото: Упоровская ДЮСШ

Капитальный ремонт лыжного центра проходит в Упоровском районе.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор Упоровской детско-юношеской спортивной школы Александр Зингер, подрядчик приступил к работам в мае и планирует завершить их в июне.

"Кроме лыже-роллерной трассы и спортивных снарядов на территории лыжной базы находятся капитальное здание, построенное еще в 90-х годах и модульное здание. На основном здании уже заменили кровлю, завершается ее замена над крыльцом. Внутри идут работы по обустройству еще одного санузла, в соответствии с требованиями СанПИНа их будет два. Также вскоре рабочие приступят к монтажу новой системы водоснабжения", - рассказал руководитель ДЮСШ.

К модульному зданию, по его словам, будет подведено постоянное отопление.

Сейчас в ДЮСШ занимаются более 800 воспитанников, после завершения капремонта и снятия режима повышенной готовности в регионе, лыжный центр готов будет проводить соревнования по лыжным гонкам областного уровня.

Напомним, что масштабные работы проходят в Упорово также в спорткомплексе "Ладья".

Ирина Кургузова