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Тюменские ученые разрабатывают новые сорта культурных растений

Общество, 08:54 08 июня 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Генетические ресурсы культурных растений исследуют ученые ТюмГУ на биостанции на озере Кучак в Нижнетавдинском районе. Цель экспериментов - разработка технологий, обеспечивающих высокую урожайность и защиту растений от инфекций, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На биостанции расположен полевой стационар для изучения генетических ресурсов растений. В течение вегетационного периода полевая лаборатория служит площадкой для взаимодействия российских исследователей с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья. Происходит обмен современными достижениями и знаниями в области биологии развития растений, контроля признаков продуктивности, устойчивости к патогенам.

"В Институте биологии ТюмГУ сформирован и пополняется коллекционный фонд культурных растений, - рассказала доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой ботаники, биотехнологий и ландшафтной архитектуры Нина Боме. - С использованием современных генетических и биотехнологических методов получены новые формы, обладающие высокой экологической пластичностью и, следовательно, имеющие потенциальную возможность стать новыми сортами для Западной Сибири".

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# ТюмГУ , эксперимент

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