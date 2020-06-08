Тюменские ученые разрабатывают новые сорта культурных растений

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Генетические ресурсы культурных растений исследуют ученые ТюмГУ на биостанции на озере Кучак в Нижнетавдинском районе. Цель экспериментов - разработка технологий, обеспечивающих высокую урожайность и защиту растений от инфекций, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На биостанции расположен полевой стационар для изучения генетических ресурсов растений. В течение вегетационного периода полевая лаборатория служит площадкой для взаимодействия российских исследователей с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья. Происходит обмен современными достижениями и знаниями в области биологии развития растений, контроля признаков продуктивности, устойчивости к патогенам.

"В Институте биологии ТюмГУ сформирован и пополняется коллекционный фонд культурных растений, - рассказала доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой ботаники, биотехнологий и ландшафтной архитектуры Нина Боме. - С использованием современных генетических и биотехнологических методов получены новые формы, обладающие высокой экологической пластичностью и, следовательно, имеющие потенциальную возможность стать новыми сортами для Западной Сибири".