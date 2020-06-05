Data-хакатоны в поддержку международного проекта откроется в "Точке кипения" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Точка кипения" в Тюмени вошла в число более70 региональных точек, которые проведут серию масштабных онлайн data-хакатонов, сообщает Агенство стратегических инициатив.

Data-хакатоны организуют в поддержку второго этапа международного проекта World AI&Data Challenge. Их участниками станут IT- и data-специалисты, студенты из разных вузов, специалисты IT-компаний из России и других стран. Принять участие могут как ранее сформированные команды, так и образованные на data-хакатонах. Также решать задачи участники могут самостоятельно, не присоединяясь к командам. Разработанные решения доработают и после мероприятий на втором этапе.

Эксперты в сфере AI&Data на два дня станут для разработчиков менторами и поделятся своим опытом реализации проектов в сфере ИИ и анализа данных, а также помогут участникам выверять гипотезы решения задач и при желании возьмут на сопровождение лучших ребят для доработки MVP-решений.

К проведению data-хакатонов уже присоединились площадки из Казахстана и Узбекистана. Интерес также проявили Сингапур, Бахрейн и страны СНГ. Университетские, городские "Точки кипения" и международные площадки объединятся в команды и проведут 10 онлайн data-хакатонов.

По графику data-хакатоны в "Точке кипения" в Тюмени запланированы на 22-23 июня.