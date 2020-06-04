В Тюменской области реализуется проект "Благоустройство сельских территорий"

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Сельские территории Тюменской области начинают реализацию собственных проектов, направленных на благоустройство территорий с участием государственной поддержки, сообщает региональный департамент АПК.

Напомним, субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий", который включен в направление "Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий".

Одним из победителей проводимого департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области конкурсного отбора на получение субсидии — администрацией пос. Боровский — уже проводятся работы по реализации проектов. Так, в скором времени на территории появится площадка для занятий адаптивными физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями, будет проведено устройство пешеходной дорожки. Общая стоимость реализуемых проектов составляет здесь более 3 млн рублей, большую часть — более 2 млн рублей — составит субсидия, 900 тыс. рублей выделит местный бюджет, и 21 тыс. рублей составят внебюджетные источники. В реализации проекта примут участие 57 местных жителей.

Всего в рамках госпрограммы в 2020 году в Тюменской области будет реализовано 42 проекта по благоустройству сельских территорий. В различных районах появятся обустроенные зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, пешеходные тротуары, будет модернизировано уличное освещение.

Общая стоимость проектов составит 71 млн рублей, из них средства субсидии — 45,3 млн рублей.