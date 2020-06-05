Проголосовать за участников конкурса "МЫ" можно до 10 июня

| Фото: организаторов конкурса "МЫ" | Фото: организаторов конкурса "МЫ"

Онлайн-голосование за лучший ролик первого областного конкурса национальных видеороликов "МЫ" в разных номинациях стартовало в официальной группе конкурса во ВКонтакте. Отдать свой голос можно до 10 июня, сообщают организаторы.

Лидер получит приз зрительских симпатий. Для каждой номинации (игровой видеоролик с актерами, анимационный ролик, видеорепортаж/видеоблог) предусмотрен отдельный приз.

Участие в конкурсе приняли жители Тюменской области разных национальностей. Так, фильм Муниса Мустафаева посвящен знаменитому кавказскому гостеприимству и кулинарным шедеврам Азербайджана. Команда МАУ культуры Бердюжского района "Премьера" подготовила социальный ролик "Мы разные, но мы вместе!" о дружбе между народами. Петр Туровчик прислал фильм "Столица деревень" - историю о деревянной архитектуре Тюмени, героями которого стали местные талантливые мастера-резчики, включая известных Святослава и Вадима Шитовых.

Несмотря на старт голосования, прием творческих работ на конкурс "МЫ" продолжится до 10 июня.