Активные тюменцы участвуют в озеленении города

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Кусты сирени высадили в Тюмени у специализированного Дома ребенка представители ООО "Газпром недра". Все саженцы - крупномерные, выше двух с половиной метров, их привозят из местных питомников. Акция была приурочена ко Дню эколога, который празднуется 5 июня, сообщает городская администрация.

По словам начальника отдела по благоустройству департамента городского хозяйства Светланы Звонковой, сотрудники компании, инициировавшие посадку, – активные горожане, они участвуют в различных акциях и проектах по охране окружающей среды, в том числе в приумножении зеленого фонда города.

В связи с режимом повышенной готовности большинство сотрудников компании работают в удаленном режиме, поэтому было принято решение принять участие в озеленении города небольшим составом, а основные посадочные мероприятия запланировать на осень.

Сотрудники компании "Газпром недра" стали не первыми озеленителями в 2020 году: в рамках акции "Сад памяти" УК "Партнеры" на ул. Моторостроителей высадили 25 яблонь.

Всего по плану озеленения в 2020 году в Тюмени будет высажено 8 тыс. 122 дерева.