Руслан Кухарук: 195 километров велодорожек планируется построить в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

195 км велодорожек планируется построить в Тюмени. Они соединят различные микрорайоны, пройдут не только через жилые районы, но и через скверы, парки, бульвары и другие общественные пространства. Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал на встрече с представителями городского велосообщества 3 июня, в международный день велосипеда.

Руслан Кухарук напомнил, что с 2015 года по предложениям жителей города и согласованию с активистами в Тюмени активно стали работать над разработкой концепции, которая помогла сформировать единую маршрутную велосипедную сеть. При этом главная задача, которая стоит перед всеми участниками реализации проекта, — обеспечить безопасность. Проектирование устройства велосипедных дорожек ведется как в отдельности, так и в составе объектов дорожной инфраструктуры, автомобильных дорог и транспортных развязок.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В 2019 году построено 10 км велосипедных дорожек, в том числе по ул. Широтной и ул. 50 лет Октября. На будущее уже разработана проектная документация по устройству велосипедных дорожек общей протяженностью порядка 60 км, в том числе по ул. Профсоюзной, Дружбы, Пермякова, Алебашевской, Республики.

"Развитая велоинфраструктура создает оптимальные условия для использования велосипеда в качестве средства отдыха и обеспечивает удобные условия для поездок по делам, на работу, в магазины с семьей. Сегодня тюменцы разного возраста пользуются этим видом транспорта, что решает не только транспортные проблемы города, особенно в центре, но и создает благоприятную социальную среду, ведь все больше жителей стремятся к регулярным занятиям спортом", — отметил Кухарук.