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Тюменские студенты победили в международном конкурсе "Культурное достояние"

Общество, 15:40 05 июня 2020

архив Тюменского ГМУ | Фото: архив Тюменского ГМУ

Театральная студия "Лечу" Тюменского государственного медицинского университета победила в Международном закрытом грантовом онлайн-конкурсе "Культурное достояние". Творческий коллектив под руководством Алены Дуровой стал лауреатом первой степени в номинации "Театр" с номером "Быль о том, как девка счастье искала", сообщает вуз.

Конкурс прошел в рамках ежегодной национальной премии "Одаренные дети России". За звание лучших боролись более 350 коллективов. Конкурсные номера оценивало профессионально жюри. Учитывались техника исполнения, артистизм, культура сцены, композиционно-художественное решение и оригинальность.

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# театры , Тюменский медицинский университет

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