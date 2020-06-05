Тюменские студенты победили в международном конкурсе "Культурное достояние"

| Фото: архив Тюменского ГМУ | Фото: архив Тюменского ГМУ

Театральная студия "Лечу" Тюменского государственного медицинского университета победила в Международном закрытом грантовом онлайн-конкурсе "Культурное достояние". Творческий коллектив под руководством Алены Дуровой стал лауреатом первой степени в номинации "Театр" с номером "Быль о том, как девка счастье искала", сообщает вуз.

Конкурс прошел в рамках ежегодной национальной премии "Одаренные дети России". За звание лучших боролись более 350 коллективов. Конкурсные номера оценивало профессионально жюри. Учитывались техника исполнения, артистизм, культура сцены, композиционно-художественное решение и оригинальность.