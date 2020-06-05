В Ишимском районе все готово к отдыху и трудоустройству детей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 3 тыс. детей, что составляет почти 99 %, организованно отдохнут летом в Ишимском районе. Все детские площадки и лагеря готовы к приемке детей сразу после снятия ограничительных мер и разрешения на деятельность.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель главы по социальным вопросам Ишимского района Людмила Боровикова.

По ее словам, в этом году на территории района будут работать 44 детских площадки на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных норм и требований с охватом 1 тыс. 165 детей.

Основной формой отдыха остаются летние лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях Ишимского района с организацией дневного сна для начального звена. Смены протяженностью 14 календарных дней позволят охватить отдыхом большее количество детей.

"Подростки смогут поработать, планируем трудоустроить 912 человек, 21 – дети из группы особого внимания. Дети будут заниматься благоустройством и озеленением территории, мелкими ремонтными и строительными работами, оказанием помощи ветеранам и престарелым людям. Смогут трудиться и по творческим направлениям – вожатыми, помощниками библиотекаря, методистами по спорту, сотрудниками пресс-центра и агитбригады. Так что выбор для тех, кто желает заработать, есть", - подчеркнула Людмила Боровикова.

Замглавы отметила, что приняты все меры для обеспечения безопасности детского отдыха в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Инна Кондрашкина