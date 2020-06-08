Детский центр "Артек" запустил юбилейный онлайн-проект

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Более 23 тыс. детей и взрослых из всех регионов России и 55 стран, в том числе из Австрии, Австралии, США, Израиля, Нидерландов, Великобритании, Испании, Германии, присоединились к участию в онлайн-проекте "С юбилеем, Артек!". Проект приурочен к 95-летию детского центра и призван показать уникальность "Артека" и его вклад в развитие страны, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

С 3 по 17 июня участники проекта познакомятся с самыми яркими моментами истории детского центра, его традициями, архитектурой, известными людьми, жизнь которых была связана с лагерем, будут виртуально путешествовать по памятным местам "Артека" и Крыма.

В рамках праздничной программы дети со всего мира смогут вместе с "Артеком" задуть 95 свечей на торте. Участники проекта также примут участие в онлайн-игре с сюрпризами и подарками.

Для участия в проекте необходимо пройти регистрацию.