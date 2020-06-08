Более ста двадцати тюменских студентов борются за победу в "Профстажировке 2.0"

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

127 тюменских студентов пишут курсовые и дипломные работы как участники второй волны конкурса "Профстажировки 2.0", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Авторы лучших решений получат возможность пройти практику или стажировку у партнеров-работодателей проекта. Как сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров интерес к проекту растет.

"На сегодняшний день на нашей платформе зарегистрировались 108 тысяч 642 студента. К подготовке научных работ приступил 5 тысяч 51 студент. Это на 30% выше показателя первой волны", - рассказал он.

В число работодателей-лидеров, одобривших наибольшее количество заявок на решение своих кейсов, вошли Общероссийский народный фронт, ДОМ.РФ, "Магнит", "Россети" и другие. Всего на платформе проекта размещено 4 тыс. 559 кейсов от 1 тыс. 296 работодателей, в том числе 104 кейса от 59 работодателей Тюменской области.

Добавим, что проект "Профстажировки 2.0" является частью национального проекта "Образование". По итогам первой волны конкурса победителями стали 505 студентов из 55 регионов России.