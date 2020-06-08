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Тюменцам предлагают поздравить соседей с Днем России

Общество, 09:51 08 июня 2020

Департамент по спорту и молод. политике Тюмени во ВКонтакте | Фото: Департамент по спорту и молод. политике Тюмени во ВКонтакте

Каждый тюменец может подключится ко Всероссийской акции "Добро в России" и поздравить соседей с Днем России, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Став тайным доброжелателем, можно отправить анонимное поздравление в одном из предложенных форматов. Например, сделать открытку с символами России и поздравлениями или символический подарок. Суть акции не подразумевает прямого контакта между людьми. Подарок важно передать тайно, например, в почтовый ящик.

Так, педагог центра "Грант" Татьяна Зелинская предлагает создать брошь под названием "Россиянка". Она отлично подойдет в качестве подарка на День России! Чтобы ее сделать, понадобятся атласные ленты, бумага, картон, линейка, карандаш, ножницы, игла и нить, булавка, циркуль, степлер, клей-карандаш и немного свободного времени.

Подробный мастер-класс по изготовлению - в видеосюжете. Принять участие в акции с 8 по 12 июня может любой желающий.

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# День России

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