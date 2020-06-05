Алиментщика из Омутинского района отправили на исправительные работы

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Восемь месяцев исправительных работ получил житель Омутинского района за неуплату алиментов. Мужчина задолжал более 34 тыс. рублей на содержание несовершеннолетней дочери, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, на основании судебного решения отец должен был ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/4 части заработка. Между тем его задолженность с ноября 2019 по февраль 2020 года составила более 34 тыс. рублей.

Должника уже привлекали к административной ответственности, он был предупрежден об уголовной ответственности, но алименты все равно не платил. Было возбуждено уголовное дело.