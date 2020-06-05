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Более восьмидесяти юных ишимцев записались в библиотеки города онлайн

Общество, 15:35 05 июня 2020

Тюменский филиал Президентской библиотеки во ВКонтакте | Фото: Тюменский филиал Президентской библиотеки во ВКонтакте

87 новых читателей появилось в библиотеках Ишима благодаря возможности записаться онлайн в рамках акции "Читатель с пеленок", сообщили в библиотеке им. А. И. Васильева.

Для вновь записавшихся детей были оформлены и высланы электронные сертификаты юных читателей. При открытии библиотек их можно будет обменять на памятные призы.

Акция была объявлена в рамках Международного дня защиты детей. Ее участниками могли стать дети любого возраста, выбрав удобную для посещения библиотеку.

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