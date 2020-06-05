Десять многоквартирных домов отремонтируют в Бердюжском районе

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Ремонт многоквартирных домов в Бердюжском районе начался в феврале 2020 года. В с. Окунево ремонту подлежат два дома, а в Бердюжье – восемь.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил первый заместитель главы Бердюжского района Андрей Никитин.

На десяти домах подрядчику предстоит заменить 15 конструктивов.

"Три крыши на домах в Бердюжье уже перекрыты, на улицах Кирова и Лермонтова. Успели до весенних дождей. На нескольких домах заменят систему электричества, в том числе в местах общего пользования. Началась работа по водоснабжению и водоотведению, монтажу системы отопления. Весь комплекс инженерного обустройства домов завершится до конца июля", - рассказал он.

Все дома, на которых сейчас идет капитальный ремонт, подрядная организация планирует сдать в эксплуатацию до 1 августа.

Анжела Лебедева