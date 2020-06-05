Игорь Климов: СИБУР в своей работе соблюдает все экологические нормативы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компания СИБУР работает в Тобольске исключительно в пределах экологических нормативов, установленных надзорными органами и российским законодательством.

Об этом на очередном заседании Общественного совета Тобольских предприятий СИБУРа, организованном во Всемирный день охраны окружающий среды, рассказал генеральный директор "ЗапСибНефтехима" и "СИБУР Тобольска" Игорь Климов. По его словам, за соблюдением нормативов постоянно в автоматическом режиме следят посты в городе и на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

"Мы проводили соцопрос, который показал, что состояние экологии - вторая по популярности тема, которая интересует тоболяков. Когда мы говорим об экологии в Тобольске, возникает прямая привязка к нашей компании. Здесь наша позиция неизменна и мы придерживаемся ее постоянно. СИБУР работал, работает и будет работать в пределах установленных экологических норм. Не только их не превышая, но и максимально стараясь уменьшить разрешенные нормы", - отметил Игорь Климов.

С каждым годом требования к соблюдению природоохранного законодательства усиливаются. Раньше на территории предприятия СИБУР-Тобольск было установлено две единицы пылегазоулавливающего оборудования. Сейчас только на ЗапСибНефтехиме несколько десятков единиц такого оборудования. Показатели эффективности каждого из них составляют 99,9 %.

Игорь Климов отметил, что на ЗапСибНефтехиме используются наилучшие доступные технологии. Например, установленные печи пиролиза спроектированы так, топливом для них является смесь метана и водорода, выделяемого в процессе пиролиза, что позволяет сделать работу печей безотходным производством.

В декабре 2019 года в СИБУРе была утверждена стратегия устойчивого развития компании до 2025 года. Одно из ее направлений - реализация и поддержка экологических инициатив, эколого-просветительской работы, эковолонтерства, вовлечены в него большего числа людей, в том числе сотрудников компании.

Также Игорь Климов рассказал, что присоединился к стартовавшему в соцсетях челленджу #экообещание, посвященному Всемирного дню охраны окружающей среды.

"Я уже принял участие. Пообещал в обязательном порядке сортировать и утилизировать полимерные, пластиковые отходы только через специально отведенные для этого контейнеры. Не важно, где я это делаю. На работе, в командировке или дома", - подчеркнул Игорь Климов.

Евгений Новоселов