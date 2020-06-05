Ишимские библиотеки проведут акцию в день рождения Александра Пушкина

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Хит-парад пушкинских слов "Я вас любил…" проведут библиотеки Ишима 6 июня.

Как рассказала библиотекарь библиотеки им. А. И.Васильева Надежда Опарина, пользователям социальных сетей предлагается поделиться любимыми пушкинскими строками в комментариях к праздничному посту.

"Творчество великого русского писателя объединяет людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Онлайн формат памятного мероприятия позволит объединить всех почитателей Александра Сергеевича для признания в любви к его слову", - пояснила Надежда Опарина.

Отметим, акции, мероприятия, литературные встречи и чтения, флэшмобы, посвященные Пушкинскому дню, проходят в библиотеках Ишима ежегодно в день рождения поэта.