Около тысячи бердюжских детей отдохнут в пришкольных лагерях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пришкольные лагеря в Бердюжском районе готовы к работе с 1 июля. Их будет десять – на базе девяти образовательных школ и ДЮСШ. Охват детей – 995. Программы отдыха и оздоровления разработаны, утверждены.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель главы Бердюжского района по социальным вопросам Ольга Шпакович.

"В связи с ситуацией по коронавирусу, соблюдены все методические рекомендации Роспотребнадзора, департамента образования. У нас будет не более 15 детей в отряде. Обязательно будет проводиться термометрия, обработка. Перестроились и по нормативным актам – лагеря дневного пребывания вместо 21 дня – будут работать 14 дней. Предварительная договоренность есть с центром технологического контроля по разработке меню. На всех территорий, где будут действовать оздоровительные площадки, проведена акарицидная обработка. Педагоги проходят медицинские осмотры", - рассказала она.

По словам Ольги Шпакович, в лагеря дневного пребывания в основном идут школьники младшего и среднего возраста. Будущие первоклассники охотно приходят на площадки, для них организована подготовка к школе.

Бесплатно отдыхают в лагерях - ученики из малообеспеченных семей. Остальные приобретают путевку. В этот раз ее стоимость с 1 тыс. 238 рублей снизилась до 1 тыс. рублей за счет поддержки местной администрации.

"Мы уже начали реализовывать в районе программу трудоустройства подростков. Первая группа несовершеннолетних – 12 человек – работают по благоустройству территорий сельских поселений. Все они получают средства защиты. С 15 июня откроются дополнительные места для подростков. Всего за сезон 238 школьников смогут заработать на карманные расходы", - сказала заместитель главы Бердюжского района по социальным вопросам Ольга Шпакович.

Анжела Лебедева