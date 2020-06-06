Тюменские студенты получили право на стажировку в крупные компании

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

В Тюмени завершился конкурс стажировок в крупных компаниях региона. С середины апреля по конец мая 156 участников слушали лекции по развитию надпрофессиональных компетенций, учились проектированию на платформе твойуниверситет72.рф и решали реальные проблемы десяти компаний-партнеров. По результатам конкурса организаторы выбрали десять самых целеустремленных участников.

"Планируем организовать для финалистов индивидуальные собеседования, где проверим их на наличие необходимых компетенций. При достаточном их уровне потенциальному работнику предложим встречу с руководителем и проведем тестовый день. Если заинтересованность будет взаимной, сделаем предложение", – рассказал представитель одной из картографических компаний.

В числе победителей оказались студенты ТюмГМУ Александр Колбеко, Виктория Утегенова, Роман Ковязин, Дмитрий Шуклин, Анна Богданенко, Виктория Чернова, Ирина Пидлужная, Салават Мадиев, старший вожатый детского лагеря "Витязь" Наталья Горбунова и педагог тюменской гимназии №1 Анна Попова.

Конкурс стажировок стал одним из этапов проекта по выявлению перспективной молодежи в Тюмени. Он реализуется с использованием президентского гранта, а куратором конкурса выступил мультицентр "Моя территория", сообщает "Тюменская область сегодня".