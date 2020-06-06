Флешмоб ко Дню социального работника проходит в Тюменской области

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Флешмоб #КодДобра72 в преддверии Дня социального работника 8 июня запустил Областной геронтологический центр. Главная цель - познакомить жителей региона с людьми, которые ежедневно помогают тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, сообщает департамент социального развития региона.

Социальные работники ежедневно приходят на помощь к людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым, маломобильным гражданам, многодетным семьям, чтобы оказать необходимую поддержку и содействие.

Флешмоб объединит областную столицу и все муниципальные образования юга области. Каждый район сможет рассказать о своих выдающихся работниках под общим хэштегом. Сотни пользователей социальных сетей узнают трогательные истории о специалистах и их подопечных и поближе познакомиться с такой нужной профессией.

Всю информацию можно будет найти на нескольких платформах: в социальной сети "ВКонтакте" в официальной группе департамента социального развития; на официальном сайте Областного геронтологического центра; на региональном портале "Старшее поколение"; в социальной сети Инстаграм в официальном профиле Областного геронтологического центра @togc72.

"Социальный работник ― это призвание. Люди, которые трудятся в этой области, обладают огромными душевными силами и важнейшими человеческими качествами: милосердием, чуткостью, добротой, ответственностью, толерантностью и не только. Своеобразная "виртуальная доска почета" в формате флешмоба поможет выразить благодарность и признательность профессионалам своего дела", ― говорят авторы акции.

Подробная информация о проекте по тел. 51-77-05 (отдел по связям с общественностью), на сайте Областного геронтологического центра.