Тюменские росгвардейцы организовали творческую акцию ко дню рождения Пушкина

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Творческий флешмоб "Читаем стихи А.С. Пушкина" организовали военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области на официальных страницах социальных сетей к дню рождения поэта 6 июня, сообщает региональное управление Росгвардии.

Военнослужащие пригласили поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина прочитать его произведения. Одними из первых откликнулись воспитатели и кадеты Тюменского президентского кадетского училища.

Отрывок из поэмы "Руслан и Людмила" представил старший воспитатель учебного курса училища Андрей Айталиев, который служит более 30 лет. Его воспитанники, кадеты шестого курса, прочитали отрывки из стихотворения "У Лукоморья дуб зеленый", а присоединилась к ним дочь офицера территориального управления Росгвардии.

"Стало доброй традицией ежегодно 6 июня проводить мероприятия, объединяющие два значимых для России события – День рождения А.С. Пушкина и Международный день русского языка. Этот день создает особую атмосферу. Литературное творчество великого русского поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, национальностей, профессий и они актуальны во все времена. Своим проектом мы хотим еще раз напомнить о значимости русской поэзии, расширить круг знаний о творчестве великого поэта и продемонстрировать связь поколений", - рассказали организаторы поэтического флешмоба.

Принять участие в интернет-акции могут все желающие. Для этого необходимо направить видео с записью прочтения произведений А.С. Пушкина на электронный адрес rosgvardpressa72@yandex.ru или сообщением в группу "Росгвардия по Тюменской области" "Вконтакте".