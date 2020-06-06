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Ялуторовчане присоединились к акции "Декламируй"

Общество, 14:55 06 июня 2020

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Жители Ялуторовска присоединились ко Всероссийской акции "Декламируй!", которая посвящена дню рождения А.С. Пушкина.

Жители города разного возраста у памятника поэту читали отрывки из стихов, поэм. Акция продлится 6 и 7 июня. В Ялуторовске ее участниками успели стать девять человек, рассказали организаторы местной акции - сотрудники Молодежного социально-делового центра.

Условия всероссийской акции: записать на видео чтение отрывков из литературных произведений Пушкина и опубликовать их в социальных сетях с хештегами #декламируй, #волонтерыкультуры, #авц. Важный момент - чтение стихов должно происходить у памятника Пушкину или другому деятелю, внесшему вклад в развитие русского языка или литературы. Произведение может быть любого автора, в том числе и местного, но так как акция приурочена ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, то в приоритете, конечно, его творчество, отмечают организаторы акции.

Напомним, великий русский поэт Александр Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года. Его не стало 10 февраля 1837 года.

Традиционно в России в день рождения поэта, писателя проходят многочисленные читательские акции, флешмобы, концерты, фестивали. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией все мероприятия проходят в онлайн-режиме.

Анжела Лебедева

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# день рождения , Пушкин

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