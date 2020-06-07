Черно-белый котик ждет хозяина

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Котик Брэйниак ищет заботливых хозяев. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Брэйниаку чуть более трех месяцев. В фонд он попал с улицы - котенка нашли на ул. Дружбы в Тюмени. Котейка здоров, стерилизован, привит и имеет индивидуальный чип. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова