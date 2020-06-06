Лесной пожар потушили в Ишимском районе

| Фото: rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

О ликвидации лесного пожара в Ишимском районе сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области 6 июня со ссылкой на Тюменскую авиабазу.

Всего с начала года на территории Тюменской области потушили 79 лесных пожаров.

Департамент напоминает о том, что в регионе действует особый противопожарный режим.

При обнаружении природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.