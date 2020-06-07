Гербицидную обработку посевов ведут бердюжские полеводы

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Полеводы Бердюжского района ведут гербицидную обработку посевов. Приступили к инсектицидной обработке рапса, гороха.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы Бердюжского района, председатель комитета АПК Сергей Панов.

Посевная кампания в Бердюжском районе завершилась 1 июня. 38 хозяйств разной формы собственности засеяли около 39 тыс. га.

По словам Сергея Панова, особенностью сева 2020 года стали сроки его проведения - механизаторы раньше вышли в поля, чем обычно, благодаря погоде. Порою приходилось сдерживать сев некоторых культур, отмечает он.

Посевной клин: основная культура – пшеница, высокую долю на полях занимают ячмень и горох. Сеют бердюжские хозяйственники и технические культуры – рапс и лен, кормовые культуры на корм скоту.

"В районе начинается подготовка к уборке кормов. Ближе к 20 июня, в зависимости от погодных условий, и роста трав, земледельцы выйдут на покос. Технический парк готов к работе. Первое, что уберут – бобовые на сенаж, остальное – люцерна, козлятник – будут смотреть", - рассказал председатель комитета АПК Бердюжского района.

В районе три предприятия заняты развитием животноводства. Содержат 370 коров. Есть и личные подсобные хозяйства, которые разводят мясной скот.

Анжела Лебедева