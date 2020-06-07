Союз морских пехотинцев региона выступил в защиту ветерана

| Фото: kultura-to.ru | Фото: kultura-to.ru

Председатель совета Тюменской областной общественной организации "Союз морских пехотинцев" Александр Урюпин выразил негодование в связи с оскорблениями в адрес Игната Артеменко. В интервью газете "Тюменская область сегодня" он прокомментировал этот случай.

В частности, Александр Урюпин отметил, что нужно уважать пожилых людей, помогать им, сохранять историческую память.

"Ветераны защищали Отечество, а теперь пусть они живут, не нужно их вмешивать в скандалы. Товарищу Навальному и остальным нужно равняться на таких людей, а не осуждать их. Навальный и его компания, наверное, даже и не поздравляли ветеранов с Днем Победы. Надо об этом говорить, а не искать причины, называя ветерана предателем. А в чем он предатель? В том, что Конституции России необходимы поправки?", - заявил он.

Напомним, ранее члены ветеранских и патриотических организаций создали петицию с требованием привлечь к ответственности блогера за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны. Представители организаций считают слова Алексея Навального возмутительными и недопустимыми.

"Мы требуем, чтобы Навального привлекли к ответственности по данному инциденту. Ветераны - настоящие герои, люди, жертвовавшие своими жизнями для того, чтобы подарить нам мирное небо над головой. Они заслужили уважение и почтение, а любые оскорбления их чести необходимо пресекать на корню", - подытожили они.

Игнат Сергеевич Артеменко стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады в 17 лет. В годы войны участвовал в боях за освобождение Белоруссии, в Харьковском сражении. В 1944 году при форсировании Днепра его партизанский отряд соединился с частями регулярной Красной армии, а также воевал в составе второго Белорусского фронта. После окончания Второй мировой войны закончил офицерскую службу и продолжил службу. В отставку ушел в звании полковника.