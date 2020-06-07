Тюменцы могут стать участниками патриотического форума "ОстроVа 2020"

| Фото: ostrova2020.ru | Фото: ostrova2020.ru

Жители Тюменской области могут стать участниками молодежного патриотического форума "OstroVa 2020". Мероприятие пройдет на Сахалине с 30 августа по 1 сентября, сообщает центр "Аванпост".

На слете выступят эксперты, пройдут авторские и гастрономические экскурсии, арт-фестивали, концерты, творческие субботники, спортивные соревнования. Участников, прошедших конкурсный отбор, ждут бесплатный трансфер до места мероприятия, питание и участие, работа над проектами, яркие локации.

Также в рамках форума пройдут вечеринки, фестивали, квесты. Будут работать дискуссионные площадки, планируются выступления экспертов мирового уровня, экспедиции по Сахалину и другие мероприятия.

Принять участие в форуме могут жители регионов в возрасте от 18 до 35 лет. Прием заявок ведется до 20 июня на сайте ostrova2020.ru. Подобная информация здесь.