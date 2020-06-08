В Тюмени появились перспективные модераторы событий

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Участники из Тюмени, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга приняли участие в серии онлайн-интенсивов в сфере организации групповой работы со 2 по 6 июня. Ежедневно они выполняли видео задания, связанные с развитием навыка работы с командами и курированием деятельности внутри них. 34 участника прошли онлайн-марафон до конца, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

На протяжении всего марафона в роли наставника начинающих специалистов выступил региональный эксперт — педагог, психолог, социальный технолог, организатор образовательных и развивающих событий для молодежи Ольга Дежурко. Она познакомила участников с методами воздействия на поведение в группах и способами выхода из самых курьезных ситуаций при работе с ними. Рассказала о важности соблюдения регламента и тематики события. В общей сложности это пять часов обучения через платформу Zoom.

Участников марафона ждут сертификаты и памятные призы — брендированные бутылки для воды. Пятерка лидеров будет объявлена 8 июня. Победители получат поясные сумки.

"Впечатляет осознанность и степень включения в работу каждого участника. Возможность провести время с пользой для себя привлекает даже жителей других городов, — рассказала исполнительный продюсер мультицентра Ирина Мустыгина. - Люди осваивают важные навыки работы с командой и внутри команды, учатся доносить свою позицию до других и аргументировать ее, быть адаптивными и быстро приспосабливаться к новым условиям. Современному молодому человеку не обойтись без этих знаний".