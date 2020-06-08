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Тюменцев ждет короткая рабочая неделя

Общество, 10:16 08 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россиян ждет короткая рабочая неделя. Работать жители страны будут с 8 по 11 июня. Пятница, 12 июня - День России - выходной.

В Роструде отметили, что продолжительность последнего рабочего дня сокращается на час, поскольку он является предпраздничным. Кроме того, в ведомстве напомнили, что в соответствии с указом президента Владимира Путина, 24 июня также будет нерабочим днем с сохранением заработной платы.

При этом 23 июня не считается предпраздничным днем, следовательно, продолжительность рабочего дня не сокращается на час.

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# выходной , День России

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