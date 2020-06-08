Тюменцам предлагают стать участниками акции донорства #МыВместе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция #МыВместе, посвященная Всемирному дню донорства, стартовала 8 июня и продлится до 15 июня. Жители Тюмени, желающие сдать кровь, могут обратиться в Областную станцию переливания крови (Тюмень, ул. Энергетиков, 35).

Обязательные требования к донорам – возраст старше 18 лет, регистрация в Тюмени, отсутствие контактов с коронавирусными больными и выездов за границу в течение полугода.

По информации Областной станции переливания крови, из-за эпидемиологической ситуации поток доноров сократился. Если за пять месяцев 2019 было заготовлено 13 тыс. 500 литров цельной крови, то за тот же период 2020 года – 12 тыс. 624.

Главный врач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей говорит, что сейчас запас крови и ее компонентов в области достаточный, а если донорам приходят оповещения - значит, служба крови работает на опережение.

По словам медиков, сегодня делается упор на развитие ответственного донорства — когда человек сознательно ведет здоровый образ жизни, регулярно сдает кровь и ее компоненты с пользой для своего организма и для нужд медицины. Поэтому и волонтеры-медики в 2020 году проводят вместе с Минздравом ежегодную Всероссийскую акцию "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор".

Продолжается и забор плазмы у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. На сегодня по две дозы, то есть всего 600 миллилитров от каждого, сдали около 20 человек. Все они переданы в моноинфекционные госпитали.

Всех доноров и тех, кто желает ими стать, ждут по адресу: Тюмень ул. Энергетиков, 35, понедельник-пятница с 8 до 14 часов. Телефон донорского отдела 68-20-25 (доб. 200, 201, 202).

Анжела Лебедева