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Прием работ на конкурс #ПокаВсеДома продлен до 1 июля

Общество, 11:35 09 июня 2020

ТОНБ им. Д.И. Менделеева (архив) | Фото: ТОНБ им. Д.И. Менделеева (архив)

Прием работ на конкурс на лучшую фотографию или видеоролик "#ПокаВсеДома" продлен до 1 июля, сообщает тюменская областная региональная организация Всероссийского общества инвалидов.

Принять участие в конкурсе фотографий и видеороликов могут как отдельные участники, так и группы: члены Всероссийского общества инвалидов (с указанием номера своего членского билета), клубные объединения ВОИ, а также местные организации Тюменской области. Возраст значения не имеет.

"Мы не только продлили прием конкурсных работ до 1 июля, но и расширили географические возможности участников — теперь ждем от вас фотографии и ролики, сделанные не только дома, но и на даче, на природе, на спортивной площадке. Покажите, как вы проводите время с семьей, детьми, как работаете на любимых грядках, радуетесь доброму улову на рыбалке или занимаетесь спортом!", — рассказали организаторы.

С условиями конкурса, посвященного Всероссийской акции #лучшедома, можно ознакомиться в положении. Лучшие фотографии и ролики ждем до 1 июля включительно на электронную почту: mirakly22@mail.ru или esharov@yandex.ru. Участников ждут подарки и сюрпризы.

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# видеоролик , конкурс , творчество , фотография

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