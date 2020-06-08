Ночные прогулки пройдут на экологической тропе СИБУРа

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте

Ночные прогулки по "Экологической тропе СИБУРа" пройдут впервые в 2020 году.

Об этом на заседании общественного совета тобольских предприятий СИБУРа рассказал директор Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Игорь Ломакин. По его словам, старт нового сезона экотропы будет дан во второй половине июня.

"Проект в этом году отмечает свой пятилетний юбилей. И мы запланировали ряд новшеств. Кроме ночной прогулки по экологической тропе, состоится открытие нового маршрута, который соединит Центральную заводскую лабораторию ЗапСибНефтехима с резервуарами проекта "Соседи СИБУРа" и основную экотропу. Также ученые совместно с сотрудниками компании работают над разработкой зимнего маршрута", - отметил Игорь Ломакин.

Еще одним организационным нововведением станет привлечение к проведению экскурсий на экотропе специалистов СИБУРа для более компетентного освещения деятельности компании. Уже проведен отбор кандидатур работников, они пройдут обучение и начнут работать на экскурсионных маршрутах.

Также продолжается работа над электронным вариантом книги отзывов, которую в стандартной версии охотно заполняют гости экотропы по итогам посещений. Новый вариант будет общедоступным для всех пользователей и послужит виртуальному знакомству с экологическим проектом.

Экскурсанты станут участниками квестов и слушателями познавательных лекций о флоре и фауне Западной Сибири. Гости экотропы визуально ознакомятся с краснокнижными видами растений и получат возможность встретиться с живыми обитателями сибирских лесов, стать участниками презентации новых лесных находок, обнаруженных в границах действующих производств компании СИБУР.

Евгений Новоселов