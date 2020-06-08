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Тюменец заплатит сбитой девочке двести тысяч рублей

Общество, 15:58 08 июня 2020

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

200 тыс. рублей заплатит пострадавшей в ДТП маленькой тюменке водитель Hunday Solaris. Кроме того, мужчина год не сможет выезжать за пределы Тюмени и водить автомобиль, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 декабря 2019 года водитель в гололед вел машину со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением, и наехал на четырехлетнюю девочку, переходившей дорогу на ул. Барнаульской. Здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред.

Суд назначил водителю год ограничения свободы и на этот же срок лишил права водить автомобиль. Также с него в пользу потерпевшей взыскано 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

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# ДТП , компенсация , суд

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