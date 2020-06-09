На Широтной отключат светофор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два светофора отключат в Тюмени 9 июня, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 часов 30 минут до 13 часов объект на пересечении ул. Широтной с ул. Олимпийской. А с 12 до 13 часов не будет работать светофор на перекрестке ул. Ветеранов труда с ул. Дружбы.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.