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На Широтной отключат светофор

Общество, 08:21 09 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два светофора отключат в Тюмени 9 июня, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 часов 30 минут до 13 часов объект на пересечении ул. Широтной с ул. Олимпийской. А с 12 до 13 часов не будет работать светофор на перекрестке ул. Ветеранов труда с ул. Дружбы.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# отключение светофоров , Тюменьгортранс

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