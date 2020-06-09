Юных тюменцев приглашают на фотоконкурс "Блогер-знайка"

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

На фотоконкурс "Блогер-знайка" семьи с детьми до 10 лет приглашает отделение раннего развития Дворца творчества и спорта "Пионер", сообщает учреждение.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо выбрать из своих игрушек одну самую любимую для публикаций фотоответов. Это будет ваш представитель, блогер-знайка. Понадобятся гаджеты для подготовки фотоответов - смартфон или планшет, и открытый аккаунт в социальной сети ВКонтакте для их публикации.

Каждую неделю по пятницам для участников будут публиковать по четыре загадки. Отгадать необходимо минимум три из них. Срок выполнения - неделя. Участники со своими игрушками должны отгадать загадки, найти предмет-ответ, сфотографировать игрушку рядом с ответом или на фоне ответа и опубликовать фото, подписав номер загадки и правильный ответ на нее. Подписать можно прямо на фото или в описании к фотографии.

Все публикации должны иметь следующие хэштеги. Подробности здесь.

Конкурс завершится 26 июня, итоги станут известны 27 июня. Активных участников и победителей ждут дипломы и призы.