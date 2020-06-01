Навальный - Иван, не помнящий родства, считает Николай Савченко

Фото: kultura-to.ru Фото: kultura-to.ru

Следственный комитет России должен дать объективную правовую оценку словам блогера Навального, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети тюменец Николай Савченко.

"Вот думаешь, что дно уже пробито и опускаться уже ниже нельзя. Ну все же уже, хватило попыток загрузить на сайт Бессмертного полка фото нацистских преступников под видом ветеранов. Но нет же, даже комментируя социальную рекламу по внесению поправок в Конституцию нашей страны недоблогер и хайповщик Навальный умудрился оскорбить ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и снова показал себя эталоном мерзости и тем самым "Иваном, не помнящим родства"- таким прозвищем наделяли бродяг и асоциальные элементы на Руси и издревле называли человека беспринципного, неблагодарного - кто забыл свои корни, не чтит родные традиции, историю, предков, утратил веру и личные убеждения. Очень правдивое и точное описание", - считает тюменец.

Позором страны являются как раз такие "Иваны, без родства", подчеркнул Николай Савченко. И если бы не Игнат Сергеевич и еще миллионы граждан нашей страны, то ветвь семьи Навальных могла закончится еще в далеком 43-м в виде абажура настольной лампы в одном из кабинетов рейхсканцелярии.

"Никто и никогда не смеет своими грязными руками прикасаться к истории подвига нашего народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны. Никому не позволительно унижать и оскорблять ветеранов той эпохи", - подчеркнул Николай Савченко.