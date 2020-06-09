Минздрав России: соблюдать масочный режим крайне важно

| Фото: Минздрав России во ВКонтакте | Фото: Минздрав России во ВКонтакте

Соблюдать масочный режим важно, несмотря на снижение числа заболевших и смягчение ограничительных мер. Это поможет предотвратить рост числа инфицированных COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева говорит о том, что коронавирусная инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем: при кашле, чихании и даже громком разговоре.

Эксперт отмечает, что существенная доля вирусоносителей не имеют симптомов. Поэтому, когда инфицированный человек носит маску, она защищает других от заражения. "Если все будут носить маски, то мы сможем защитить друг друга", - добавляет Васильева.

Барьером для вирусов также являются перчатки. Например, если больной человек при кашле закроет рот кулаком, у него на руке останется вирус. Далее зараженный возьмется за дверную ручку или нажмет на кнопку в лифте. После него то же самое может сделать здоровый человек без перчаток и потом прикоснуться к лицу. Таким образом вирус попадет в организм.

Основное предостережение: руками как в перчатках, так и без них не прикасаться к лицу.