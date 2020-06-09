  • 9 июня 20209.06.2020вторник
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская область готова досрочно завершить расселение ветхого жилья

Губернатор, 10:32 09 июня 2020

ГУС Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте

Распоряжение о досрочном исполнении программы по расселению аварийного жилья Тюменской области подписал глава региона Александр Моор 4 июня.

Сроки выполнения с 2025 года переносятся на 2023 год, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

До 31 декабря 2023 года в регионе предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Полный адресный перечень опубликован на сайте правительства Тюменской области.

Всего по программе подлежит расселению 147,51 тыс. кв. м аварийного жилья: 378 многоквартирных домов, 3,722 тыс. жилых помещений, 9,479 тыс. граждан), в том числе: 64,65 тыс. кв. м – муниципальная собственность; 82,86 тыс. кв. м – частная собственность.

На 1 июня 2020 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" расселено 36,5 тыс. кв. м аварийного жилья, это более 2 тыс. человек, установленные показатели перевыполнены в 1,6 раз.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аварийное жилье , Александр Моор , национальный проект Жилье и городская среда , переселение , распоряжение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:32 09.06.2020Тюменская область готова досрочно завершить расселение ветхого жилья
17:45 08.06.2020Александр Моор поблагодарил соцработников и волонтеров
11:07 08.06.2020Александр Моор: социальные работники востребованы всегда
19:36 05.06.2020В Тюменской области усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции вахтовиков