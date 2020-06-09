Тюменская область готова досрочно завершить расселение ветхого жилья

| Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте

Распоряжение о досрочном исполнении программы по расселению аварийного жилья Тюменской области подписал глава региона Александр Моор 4 июня.

Сроки выполнения с 2025 года переносятся на 2023 год, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

До 31 декабря 2023 года в регионе предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Полный адресный перечень опубликован на сайте правительства Тюменской области.

Всего по программе подлежит расселению 147,51 тыс. кв. м аварийного жилья: 378 многоквартирных домов, 3,722 тыс. жилых помещений, 9,479 тыс. граждан), в том числе: 64,65 тыс. кв. м – муниципальная собственность; 82,86 тыс. кв. м – частная собственность.

На 1 июня 2020 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" расселено 36,5 тыс. кв. м аварийного жилья, это более 2 тыс. человек, установленные показатели перевыполнены в 1,6 раз.