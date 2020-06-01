280 пациентов прошли химиотерапию в ишимском центре онкологической помощи

| Фото: ОКБ №4 | Фото: ОКБ №4

1 тыс. 642 посещения зафиксировано в центре амбулаторной онкологической помощи, который открылся на базе Областной больницы № 4 в Ишиме шесть месяцев назад. Врачебные консультации и лечение там получают около пяти тысяч онкологических больных Ишима, Ишимского района и еще семи районов юга Тюменской области, сообщает пресс-служба медучреждения.

За шесть месяцев химиотерапию на месте провели 280 пациентам. Ранее для получения такого лечения им приходилось ездить в Тюмень.

Благодаря созданию центра и наличию возможности обследоваться на базе Областной больницы №4 снизилось количество направлений пациентов в "Медицинский город" на дообследование - с 589 до 343.

Раннее выявление онкологических заболеваний - одна из функций центра амбулаторной онкологической помощи. С начала 2020 года провели 36 тыс. 962 онкоскрининга, среди них - маммография, УЗИ органов малого таза, ПСА у мужчин, КТ органов грудной клетки, ФГДС и колоноскопия, флюорография, обследования в кабинетах раннего выявления заболеваний. Во время таких осмотров онкопатологию выявили у 46 человек, диагноз им был поставлен впервые. Это на пять случаев больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Онкопатологию диагностировали при проведении маммографии, 10 случаев и компьютерной томографии органов грудной клетки, семь случаев. В 60 % случаев заболевание было выявлено на начальной стадии, когда лечение наиболее эффективно и есть все шансы на полное выздоровление.

С начала 2020 года на диспансерный учет с впервые выявленным злокачественным новообразованием взяты 183 человека.

В больнице есть возможность не только обследоваться, принимать химиотерапию, но и получать паллиативную помощь. Для лечения тяжелых пациентов в медучреждении организовано 27 коек паллиативной помощи и 32 сестринского ухода. Возможностью получить медицинскую помощь в стационаре с начала текущего года воспользовались 524 пациента, еще 698 паллиативным больным помощь оказана амбулаторно.

По данным Областной больницы №4, за пять месяцев 2020 года от онкологических заболеваний умерло 39 человек, тогда как за аналогичный период 2019 г. – 48. В Ишиме смертность от онкологии снизилась с 22 до 12 случаев.

Снижение смертности от новообразований – одна из задач региональной программы нацпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", в рамках которой и был создан Центр амбулаторной онкологической помощи в Ишиме.