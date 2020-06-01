Некоммерческие организации получили налоговые льготы

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Федеральный закон о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающий значимые для некоммерческих организаций налоговые преференции, вступил в силу с 8 июня, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По нему от страховых взносов за второй квартал 2020 года полностью освобождаются все некоммерческие организации, которые вошли в сформированный Минэкономразвития России реестр. Уже уплаченные средства будут подлежать перерасчету. Кроме того, денежные и имущественные пожертвования в адрес таких некоммерческих организаций бизнес сможет относить на затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций (в пределах 1% годовой выручки), причем с 1 января 2020 года.

Добавим, что в реестр вошли все получатели грантов, выделенных Фондом президентских грантов.