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Исетские автоинспекторы рассказали водителям об опасных участках трассы

Общество, 17:08 09 июня 2020

отдел ГИБДД МО МВД РФ «Ялуторовский» | Фото: отдел ГИБДД МО МВД РФ «Ялуторовский»

Более ста водителей приняли участие в областной акции #ТрассыБезДТП на участке федеральной автодороги Курган – Тюмень в Исетском районе.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МО МВД РФ "Ялуторовский" Оксана Ахтырская.

По ее словам, сотрудники ведомства и МЧС призвали водителей к безопасности, рассказали о том, что с начала года на федеральной дороге произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек получили травмы различной степени тяжести, а семь – погибли.

Для водителей были разработаны листовки с указанием "страшных километров", где и произошли смертельные ДТП. А также плакаты, на которых шоферам предложили написать дорожные напутствия своим коллегам. Участники мероприятия разместили плакаты на лобовых стеклах своих авто и обещали завезти наглядный материал в придорожные кафе для распространения, чтобы охватить акцией максимальное число автомобилистов.

"Надеемся, что таким образом и сами водители будут осторожней себя вести на дороге, и другие участники, прочитав простой призыв, вспомнят не только о своей безопасности, но и безопасности окружающих", - подчеркнула старший лейтенант Оксана Ахтырская.

Водителям напомнили, что во избежание дорожных аварий необходимо соблюдать правила дорожного движения, не совершать опасных маневров, использовать ремни безопасности.

отдел ГИБДД МО МВД РФ «Ялуторовский» | Фото: отдел ГИБДД МО МВД РФ «Ялуторовский»

Инна Кондрашкина

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# Госавтоинспекция , Исетское , профилактика ДТП

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