Тюменская молодежь поучаствует в международном форуме "Евразия Global"

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Участие в международном молодежном форуме "Евразия Global" могут принять жители Тюменской области от 18 до 35 лет. Он состоится с 2 по 8 сентября в Оренбурге, сообщает Медиацентр молодежной политики региона.

На форуме встретятся 400 представителей молодежи России и 400 граждан иностранных государств. В течение недели они будут разрабатывать совместные международные проекты и изучат практики взаимодействий объединений из разных государств.

Программа "Евразия Global" пройдет по четырем направлениям: сообщества, устойчивые проекты, креативная экономика и молодежное международное сотрудничество. Участники посетят воркшопы, деловые игры, мастер-классы и выполнят прикладные задания.

У форума два рабочих языка – русский и английский. Для участия последний должен быть не ниже уровня В1 – Intermediate. Зарегистрироваться можно до 1 июля по ссылке.

"Я еду прокачать свои межкультурные компетенции. Сейчас невозможно мыслить не то, чтобы в рамках одного города или региона, а даже одной страны. И мы живем на самом большом континенте с самым большим количеством государств. "Евразия Global" — та самая возможность встретится молодым представителям, пообщаться, обменяться опытом и вместе создать важные международные проекты", — рассказал студент направления "Международные отношения" Тюменского государственного университета, автор проекта By Foreigners Даниил Грамотин.

Кроме совместной практико-ориентированной работы, молодых людей ждут тренинги по развитию навыков удаленной работы, креативного мышления, сторителлинга, актерства. Также программа форума включает в себя профессиональные и развлекательные активности, которые участники создадут друг для друга.

Решение о проведении форума в онлайне или офлайне зависит от эпидемической ситуации в мире.

В 2019 году на "Евразия Global" приняли участие пять тюменцев. Международный молодежный форум проходил с 12 по 18 августа и объединил 800 российских и иностранных участников, среди которых молодые лидеры из шести континентов, более 100 стран мира и 80 регионов России.