Тюменские педагоги пройдут "Летнюю школу воспитателей" в режиме онлайн

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Около 700 тюменских педагогов, планирующих работать начальниками и воспитателями в лагерях с дневным пребыванием, примут участие в семинарах "Летняя школа воспитателей лагеря". Занятия пройдут в режиме онлайн, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Темами занятий станут актуальные вопросы организации и работы лагерей с дневным пребыванием в современных условиях: мотивация педагогов, их "перезагрузка" из школьных учителей в воспитателей, привлечение родителей к жизни лагеря, разрешение конфликтов, игротехники, особенности коммуникации в лагере с дневным пребыванием в условиях пандемии, проведение туристско-краеведческих мероприятий.

Вебинары для педагогов будут проходить ежедневно на протяжении двух недель. Их спикерами станут преподаватели Тюменского государственного университета и специалисты в области организации отдыха и досуга детей.