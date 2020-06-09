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Тюменские педагоги пройдут "Летнюю школу воспитателей" в режиме онлайн

Общество, 17:52 09 июня 2020

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Около 700 тюменских педагогов, планирующих работать начальниками и воспитателями в лагерях с дневным пребыванием, примут участие в семинарах "Летняя школа воспитателей лагеря". Занятия пройдут в режиме онлайн, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Темами занятий станут актуальные вопросы организации и работы лагерей с дневным пребыванием в современных условиях: мотивация педагогов, их "перезагрузка" из школьных учителей в воспитателей, привлечение родителей к жизни лагеря, разрешение конфликтов, игротехники, особенности коммуникации в лагере с дневным пребыванием в условиях пандемии, проведение туристско-краеведческих мероприятий.

Вебинары для педагогов будут проходить ежедневно на протяжении двух недель. Их спикерами станут преподаватели Тюменского государственного университета и специалисты в области организации отдыха и досуга детей.

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# воспитатели , летние лагеря , онлайн , педагоги , семинары

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