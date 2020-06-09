Темпы производства молока увеличивают в Упоровском районе

| Фото: ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

На 346 выросло производство молока в Упоровском районе по сравнению с 2019 годом на 1 июня и составило 13 тыс. 129 тонн.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" главный специалист (зоотехник) комитета по развитию АПК администрации муниципалитета Татьяна Заморова, темпы производства постоянно наращивают три крупных сельхозпредприятия из пяти производителей.

"Лидером является СПК "Емуртлинский", увеличение по сравнению с прошлым годом здесь составило 365 тонн. В ЗАО "Нива-Агро" по данным на 1 июня произвели больше на 153 тонны молока, в ООО "Ингалинка" - на 11 тонн. Сейчас надой на одну фуражную корову по району составляет 1 тысячу 761 килограмм, это больше на 629 килограммов, чем в прошлом году. Лидер СПК "Емуртлинский" произвел с начала года уже 5 тысяч 722 тонны молока", - рассказала специалист.

Как она пояснила, сравнительно небольшое увеличение темпов производства в ООО "Ингалинка" связано с тем, что здесь началась модернизация доильного зала. Объем инвестиций составит 28 млн рублей, при этом будут созданы три дополнительных рабочих места. Чтобы не останавливать производство, оборудование демонтируют частями и меняют на новое в течение одного дня. Работы планируют завершить к июлю. Установка на 40 голов, включает систему управления стадом, респондеры, идентификацию на каждом месте, селекцию и позволяет пропустить до 160 голов всего за один час. Сейчас поголовье дойного стада на предприятии составляет 800 голов. После окончания модернизации доильного руководство планирует закупить 150 племенных нетелей голштинской породы, в 2019 году для этого расширения была построена откормочная площадка.

Добавим, что это лишь один из девяти крупных инвестпроектов, которые реализуют в этом году упоровские сельхозпредприятий.

Ирина Кургузова