Тюменских художников приглашают на конкурс "Молодость России"

| Фото: shrfest.ru | Фото: shrfest.ru

Тюменские художники от 18 до 35 лет могут принять участие в открытом творческом конкурсе Всероссийского молодежного арт-фестиваля "Молодость России". Дедлайн 12 июля.

Организаторы, Союз художников России и Фонд президентских грантов, выделили несколько направлений: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, новые формы. Один автор может участвовать в конкурсе только по одному из видов искусства.

По итогам конкурсного отбора сформируют группы, которые будут работать под руководством опытных мастеров в одном из пяти Домов творчества "Союза художников России" по регионам России. Проезд, проживание и питание участников групп оплачивает принимающая сторона. В Доме творчества "Академическая дача им. И. Е. Репина" будут работать группы живописцев и художников декоративно-прикладного искусства. ДТ "Байкал" также откроет двери для живописцев, особенно интересна эта мастерская будет для художников, выбравших для себя направление пленэрной живописи. В Доме творчества им. Д. Н. Кардовского будет работать группа молодых скульпторов. "Челюскинская" примет в своих стенах художников-графиков, а в ДТ "Сенеж" - группу молодых художников, работающих с техниками и формами современного искусства.

Лучшие работы будут участвовать в выставке в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве осенью 2020.

Заявку необходимо заполнить через специальную форму на сайте shrfest.ru, выбрав одно из направлений, прикрепив к ней от 5 до 10 качественных фотографий самостоятельно созданных творческих работ.