Семь человек эвакуировали тюменские огнеборцы на пожаре на улице Игримская

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Семь человек эвакуировали огнеборцы на пожаре на ул. Игримская в Тюмени 10 июня.

Вызов поступил в 2 часа 52 минуты. Возгорание произошло в складском помещении магазина, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома № 28. На место выехали сотрудники 67 и 40 пожарно-спасательных частей. Пламя тушили 12 огнеборцев. На месте задействовали четыре единицы техники.

"Горел оконный блок и имущество. Площадь пожара составила четыре квадратных метра", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Пострадавших нет. В качестве предварительной причины пожара рассматривается поджог.

Инна Пахомова