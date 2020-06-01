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Семь человек эвакуировали тюменские огнеборцы на пожаре на улице Игримская

Происшествия, 10:12 10 июня 2020

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Семь человек эвакуировали огнеборцы на пожаре на ул. Игримская в Тюмени 10 июня.

Вызов поступил в 2 часа 52 минуты. Возгорание произошло в складском помещении магазина, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома № 28. На место выехали сотрудники 67 и 40 пожарно-спасательных частей. Пламя тушили 12 огнеборцев. На месте задействовали четыре единицы техники.

"Горел оконный блок и имущество. Площадь пожара составила четыре квадратных метра", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Пострадавших нет. В качестве предварительной причины пожара рассматривается поджог.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары , спасение

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