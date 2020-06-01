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Более тысячи гектаров обработали от сорняков в Викуловском районе

Общество, 12:43 10 июня 2020

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

1 тыс. 371 га посевов обработали от сорняков в хозяйствах Викуловского района.

Лидируют в химпрополке аграрии ООО "Чапаев", здесь обработано 89 % площадей. В ООО "Радиус-Агро" обработано больше половины – 57 %, в ИП "Васькин" - 50 %. По данным районного управления сельского хозяйства, эти предприятия одними из первых завершили посевную и почти сразу приступили к прополке.

Также активно идет обработка почвы на паровых полях. Главные задачи этого этапа – уничтожение сорняков, накопление влаги и питательных веществ для растений.

Евгения Шевцова

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# аграрии , Викуловский район , химическая прополка

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