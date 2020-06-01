В Каменке капитально отремонтируют скважину

| Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала"

"Росводоканал Тюмень" начал капитальный ремонт скважины в поселке Каменка Тюменского района. Работы продлятся до 13 июня и обеспечат водой жителей заречной части поселка, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала"

Специалисты компании провели тщательную подготовку: выполнили проектные мероприятия, определили подрядную организацию и все согласовали. Для проведения работ была расчищена площадка и доставлено необходимое оборудование к месту бурения.

"Мы приложим все усилия, чтобы выполнить поставленную задачу в срок и как можно скорее возобновить водоснабжение. Пока по просьбам жителей внесем изменения в расписание подвоза воды, добавим дополнительные точки стоянок автоцистерны", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Напомним, сообщение об отсутствии водоснабжения в поселке Каменка поступило в центральную диспетчерскую службу предприятия вечером четвертого июня. Специалисты "Росводоканал Тюмень" оперативно провели гидрологическое обследование и разработали комплекс мероприятий по капитальному ремонту скважины.

На время ремонтных работ организован подвоз чистой воды. Дополнительная цистерна развозит воду по адресам, где проживают люди с инвалидностью.